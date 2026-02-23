PIANO PARALLELO Demos si unisce alle opposizioni nella richiesta di una commissione d'inchiesta immediata Il movimento esprime pieno appoggio a Istituzioni e organismi dello Stato. Sul piano politico solleva interrogativi su alcuni interventi normativi che hanno accompagnato la trattativa per la cessione della quota di maggioranza di Bsm

Demos si unisce alle opposizioni nella richiesta di una commissione d'inchiesta immediata.

Demos si unisce alla richiesta delle opposizioni per l’istituzione di una commissione d’inchiesta - sulla vicenda legata alla tentata scalata a Banca di San Marino - con l’obiettivo di ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità politiche. In un comunicato il movimento ribadisce pieno sostegno ad Agenzia di Informazione Finanziaria, Tribunale e Banca Centrale, invitando ad evitare campagne mediatiche contro lo Stato. Demos solleva però interrogativi sul piano politico, in particolare sulla gestione della trattativa per la vendita dell’istituto e sugli interventi normativi che l’hanno accompagnata, come il decreto che ha consentito all'Ente Cassa di Faetano la possibilità di cedere la quota di maggioranza di Bsm.

