Demos su IVG: "Risultato tardivamente storico"

“IVG risultato tardivamente storico”, così DEMOS sulla legge che consente anche a San Marino l'interruzione volontaria di gravidanza. “Era dovere del legislatore regolare la realtà, al fine di sostenere al meglio la donna di fronte a realtà non idilliache, al fine di aiutarla a scegliere in autonomia quello che la realtà le mette a disposizione. Riteniamo pertanto adeguato e civile definire un limite temporale entro il quale la Donna con la propria libertà possa accedere a questo strumento, e riteniamo che l’impianto della normativa, con i dovuti limiti, sostenga la donna lungo il percorso e la accompagna verso una decisione libera responsabile e consapevole. L’istituzione del consultorio ed il percorso disegnato, pur mantenendo il vincolo della obbligatorietà del consultorio per il rilascio del documento preventivo al percorso medico della IVG, introduce un Istituto che se gestito correttamente potrà sostenere e guidare la donna verso la decisione più giusta per la propria essenza e le proprie condizioni e potrà essere di aiuto per la diffusione di una più profonda educazione sessuale che possa scongiurare sempre più situazioni che portino le donne di fronte a domandarsi cosa scegliere di fronte a difficili condizioni.

Demos ringrazia UDS per lo sforzo prodotto nel sostenere il referendum e si rammarica del fatto che questo risultato “avvenga paradossalmente proprio quando la politica sembra incapace di tutelare a pieno il diritto alla salute dei propri cittadini e di tutelare la scelta libera e consapevole per il proprio corpo, in tema di salute.