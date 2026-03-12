TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:59 Corsa scudetto: Virtus col calendario peggiore, Tre Fiori e Tre Penne sognano 17:41 Le gallerie del Treno Bianco Azzurro come rifugio dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale 10:23 Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della tv italiana 10:13 San Marino, dal 15 marzo via al prelievo selettivo dei cinghiali 09:30 Tentata rapina in banca a San Marino e colpo in farmacia: emergono nuovi dettagli sugli arresti 08:29 Petrolio, l’Aie libera 400 milioni di barili per evitare la crisi globale
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Demos sul conflitto in Iran: "San Marino deve far sentire una voce chiara in favore della pace"

Il movimento cita come esempio la Spagna di Sanchez

12 mar 2026
Demos sul conflitto in Iran: "San Marino deve far sentire una voce chiara in favore della pace"

Demos critica "il silenzio delle istituzioni sammarinesi sulla guerra “preventiva” contro l’Iran e sull’escalation in Medio Oriente", sottolineando l’assenza del tema anche all’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale. Il movimento chiede una posizione più chiara e autonoma a difesa del diritto internazionale, della tutela dei civili e della diplomazia. Viene indicata come esempio la linea della Spagna, mentre si evidenzia la difficoltà dell’Italia nel tradurre le dichiarazioni sul diritto internazionale in azioni concrete. Anche San Marino - conclude Demos - deve far sentire una voce chiara in favore della pace".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica