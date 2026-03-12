CRISI MEDIORIENTALE
Demos sul conflitto in Iran: "San Marino deve far sentire una voce chiara in favore della pace"
Il movimento cita come esempio la Spagna di Sanchez
Demos critica "il silenzio delle istituzioni sammarinesi sulla guerra “preventiva” contro l’Iran e sull’escalation in Medio Oriente", sottolineando l’assenza del tema anche all’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale. Il movimento chiede una posizione più chiara e autonoma a difesa del diritto internazionale, della tutela dei civili e della diplomazia. Viene indicata come esempio la linea della Spagna, mentre si evidenzia la difficoltà dell’Italia nel tradurre le dichiarazioni sul diritto internazionale in azioni concrete. Anche San Marino - conclude Demos - deve far sentire una voce chiara in favore della pace".
