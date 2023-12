SAN MARINO Demos: "Volontà di Libera è essere dentro al prossimo Governo trainato dalla Democrazia Cristiana” È la lettura politica che il movimento fa dopo l'emendamento sottoscritto nella legge di bilancio da Libera e PDCS

Demos: "Volontà di Libera è essere dentro al prossimo Governo trainato dalla Democrazia Cristiana”.

Bilancio 2024, per Demos la situazione politica sammarinese è molto grave. Il movimento interviene in particolare sull'emendamento sottoscritto da Libera e PDCS: “Non c’è più dignità, non c’è più ideologia politica ed ora non c’è più neanche la maschera di far finta di essere di Sinistra – scrivono - la lettura politica dell'emendamento è la volontà di Libera di essere dentro al prossimo Governo trainato dalla Democrazia Cristiana”.

Non solo Libera si allea con la DC, aggiungono, ma anche molte piccole forze politiche sono a sostegno Democristiano. “Poco importa della Guerra in Ucraina, guerra Israele-Hamas, elezioni europee ed elezioni americane – afferma Demos - tutti pensano solo ad un accordo trainato dalla Dc".

