"PERCORSO PARTECIPATO" Denatalità: approvato odg della maggioranza dalle Commissioni I e IV congiunte. Si astengono le opposizioni L'ordine del giorno che impegna il Governo sulle emergenze e riconosce il contrasto alla denatalità tra le sfide prioritarie per il futuro. “Provvedimenti che vanno accompagnati da un cambiamento culturale” – esorta il Segretario Canti

Al termine del dibattito tra le Commissioni I e IV, riunite congiuntamente, che ha messo in luce le diverse sensibilità su un problema “gigantesco”, quello della denatalità, insieme alle tutele alla genitorialità, si arriva all'approvazione di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza che in particolare dà mandato al Congresso di Stato di “condividere i dati relazionati dal Segretario Canti con la Commissione Speciale sull’andamento demografico; di predisporre una normativa organica ed innovativa volta ad integrare la legge 129/2022 individuando ulteriori incentivi per coniugare la vita lavorativa con quella della famiglia, rafforzando i servizi; ad alimentare nella stesura della nuova normativa il coinvolgimento di forze politiche e parti sociali; a valutare la possibilità di costituire un Fondo per la natalità specie a sostegno delle madri disoccupate o lavoratrici autonome; a tutelare i diritti per i lavoratori/genitori siano essi impiegati nel settore pubblico o privato - un punto, questo, sollevato da diversi commissari sia di maggioranza sia di opposizione per eliminare disparità evidenti - valutando poi la possibilità di adeguare la normativa vigente, tenendo conto che i maggiori oneri per le imprese possano godere del sostengo del Fondo stesso; a potenziare, infine, gli assegni familiari ed altri aiuti economici commisurati all’ICEE. Voto finale: 18 favorevoli, 7 astenuti e un non votante.

"È stato un buon dibattito - commenta Stefano Canti, Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia - dove innanzitutto tutte le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione hanno riconosciuto che il tema della denatalità è un problema e non solo della Repubblica di San Marino ma in generale di tutti gli Stati europei, da questa relazione si parte, si fa una fotografia ad oggi e credo che sia fondamentale fare delle proposte che possono implementare la natalità per il benessere e lo sviluppo sociale della nostra Repubblica". Dalla relazione si evince che gli aiuti economici che sono stati elargiti si sono rivelati insufficienti, non hanno sortito gli effetti sperati... "Innanzitutto - sottolinea Canti - occorre lavorare su un grande cambiamento culturale e credo che i provvedimenti siano necessari perché fare dei figli non è una scelta come un'altra, fare dei figli è una scelta che ha un fondamentale valore e prestigio sociale, quindi è da questo che dobbiamo partire, soprattutto cercare di sviluppare attraverso il coinvolgimento con tutte le associazioni che trattano la materia della famiglia, un coinvolgimento proprio per diciamo così sviluppare il più possibile questo tema".

Dunque, per la maggioranza, che approva compatta, "una risposta di sistema", che dà impulso ad un "percorso partecipato"; l'opposizione invece si astiene in blocco, lamentando come DML “il ruolo principale demandato dal Governo alla Commissione specifica” e “la mancanza di proposte concrete fin da subito”. “Oggi – rimarca Rete - si dà mandato al Governo di fare quello che la maggioranza, cogliendo i nostri emendamenti al Bilancio, ai Pdl Sviluppo e Casa, avrebbe già potuto trasformare in legge”. Rf attacca sull'assenza di condivisione e avverte “Siamo già in ritardo, è ora di intervenire sul serio”.

Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia.

