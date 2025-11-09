TV LIVE ·
Denatalità: atteso il riferimento del Segretario di Stato Stefano Canti

Canti riferirà in seduta congiunta di due commissioni consiliari permanenti sull'avanzamento degli interventi messi in campo per sostenere le nascite in territorio.

di Giacomo Barducci
9 nov 2025
La denatalità torna al centro dell' dell'agenda politica sammarinese. Domani il Segretario di Stato con delega alla famiglia, Stefano Canti, riferirà in seduta congiunta di due commissioni consiliari permanenti sull'avanzamento degli interventi messi in campo per sostenere le nascite in territorio. Appuntamenti per fare il punto sulle misure approvate nel marzo scorso in un documento che impegnava l'esecutivo a intraprendere azioni concrete per contrastare il calo demografico, sfida cruciale per San Marino.

Focus su risultati ottenuti, criticità e misure per invertire il trend delle nascite.




