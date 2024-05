Denatalità e famiglia, Segreteria Giustizia: "Erogati oltre 3 milioni di euro"

Denatalità e famiglia: il Segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini ripercorre i passaggi che hanno portato a migliorare i sostegni “per avviare - sostiene - un cambiamento sociale”. Ed elenca le novità introdotte: congedo di paternità, permessi per visite mediche prenatali, per quelle dei figli, per colloqui scolastici e il congedo per gravi motivi famigliari oltre a garantire pari opportunità nella trasferibilità dei permessi tra padre e madre.

A distanza di un anno dall’entrata in vigore della nuova Legge, - fa sapere - i primi dati riportano un'erogazione di ben oltre 3 milioni di euro alle famiglie, precisando poi che “sono già state previste due deleghe: la prima per revisionare le disposizioni in materia di asili nido, per renderli più accessibili, la seconda per sostenere i piccoli imprenditori, con un fondo che distribuisca equamente i costi derivanti dall'assenza per maternità”.