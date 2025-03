Denatalità: il Segretario Canti riferisce alle Commissioni, "lavorare in sinergia"

Calo demografico al centro della sessione congiunta delle Commissioni Istruzione e Territorio con il riferimento del Segretario di Stato Stefano Canti, per conto del Governo, sugli incentivi e le misure a sostegno della natalità, della genitorialità e della famiglia e sulle proposte di nuovi provvedimenti a seguito dell’approvazione di un Ordine del Giorno lo scorso 21 gennaio 2025. “Non esistono soluzioni preconfezionate, - ha detto il Segretario Canti – ma è essenziale comprendere che il fenomeno non è improvviso, ma il risultato dell’instabilità economica, le difficoltà nel conciliare vita privata e lavoro e la percezione di incertezza sul futuro".

Canti ha inoltre ricordato che durante la scorsa legislatura, le politiche familiari sono state implementate con investimenti, provvedimenti innovativi e aiuti economici. "Il dato più negativo – sottolinea - è quello relativo al tasso di fecondità, che nel 2024 ha raggiunto lo 0,84, un valore tra i più bassi d’Europa. Sul fronte delle nuove proposte – fa sapere - sono state sintetizzate quelle avanzate dai sindacati, dalle forze politiche di opposizione e dalla Segreteria di Stato. Un semplice incentivo economico può aiutare, ma da solo – avverte - non è sufficiente a spingere i giovani a formare una famiglia". E propone di lavorare in sinergia con la Commissione speciale sull’andamento demografico per sviluppare nuovi approfondimenti. I lavori riprenderanno nel pomeriggio con la presentazione di un ordine del giorno sul tema.