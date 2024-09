INVERNO DEMOGRAFICO Denatalità: le proposte dei partiti, Canti annuncia gruppo di lavoro per la riforma Il Segretario con delega alla Famiglia punta a riformare il diritto di famiglia fermo agli anni '80

Obiettivo: riformare il diritto di famiglia, per dare risposte al problema della denatalità. In arrivo – annuncia Stefano Canti, segretario con delega alla Famiglia - un gruppo di lavoro che si occuperà della riforma. Una questione sempre più pressante, alla luce del nuovo record negativo: da gennaio a giugno sono nati solo 63 bambini, 37 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tema trattato, in modo trasversale, nell'ultimo Consiglio. Dall'opposizione la proposta di una commissione speciale sull'andamento demografico, tramite un ordine del giorno di Repubblica Futura. Il partito avverte che, in pochi anni, welfare e sistema pensionistico diventeranno “insostenibili”. L'idea della commissione ottiene il favore di Rete che guarda a politiche di immigrazione “ragionate”, per “mantenere viva la forza lavoro” e “avere più giovani”. In maggioranza Libera ricorda che il tema è nelle priorità del Governo e invita intervenire in primis su assegni familiari e costo della vita, esortando però a non puntare sul solo assistenzialismo.

Anche fuori dall'aula i partiti lanciano idee. Per la Democrazia Cristiana fondamentali strumenti per conciliare famiglia e carriera – ad esempio attività extra scolastiche per aiutare i genitori che non possono contare sui nonni – e misure per poter comprare casa. Alleanza Riformista propone una “retribuzione di genitorialità”, cioè almeno due anni e mezzo di pieno stipendio, recuperando risorse tramite la lotta alle irregolarità nella cassa integrazione e nella mobilità.

Per Domani Motus Liberi bisogna rimettere al centro la famiglia, come realtà capace di generare opportunità, cambiando l'approccio culturale verso i figli percepiti ora come un 'peso' economico. Ai giovani, aggiunge, va data l'opportunità di fare impresa, per emanciparsi. Anche il Psd punta sul nuovo diritto di famiglia. E sul tema casa invita a dare una scossa al settore immobiliare ormai “fermo”. Prossimo passaggio, annuncia il Segretario alla Famiglia, la creazione del gruppo di lavoro per la riforma. Tra le 'ricette' anticipate da Canti: un sistema di incentivi, misure per bilanciare lavoro e famiglia, minori costi per asili nido e centri estivi, insieme a un fondo a sostegno della natalità.

Dalle associazioni, il Comites esorta a intervenire su cittadinanza, residenze e soggiorni per attirare più persone da fuori confine e far crescere il sistema interno.

