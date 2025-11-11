TV LIVE ·
Denatalità, Rf: "Governo non in grado di offrire strumenti alle famiglie, manca cabina di regia"

11 nov 2025
Denatalità, Rf: "Governo non in grado di offrire strumenti alle famiglie, manca cabina di regia"

Sul tema della denatalità le critiche di Repubblica Futura secondo cui l'azione di Governo è inefficace per cercare di invertire la tendenza. Rf riconosce come questa sia una situazione complessa ma l'esecutivo, afferma, non è riuscito a offrire strumenti per le famiglie.

L'approccio, spiega, deve essere multidisciplinare, dai sussidi in senso stretto al lavoro, dal "diritto ad un abitare economicamente sostenibile" alla scuola e alle attività extrascolastiche. Manca una "cabina di regia", per Rf che cita altre misure. La proposta di riforma Igr, poi rivista, scrive, "dimostra l'indifferenza nei confronti della famiglia". Poi i canoni di locazione che, attacca, non sono scesi nonostante la legge sull'emergenza casa. E la scuola il cui destino, afferma Rf, "è affidato ad un ormai fantomatico piano riorganizzativo". "Occorre agire al più presto - esorta il partito -. È questione di sopravvivenza".





