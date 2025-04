1° APRILE Denise Bronzetti e Italo Righi sono i nuovi Capitani Reggenti Cerimonia solenne per l’insediamento: al centro del discorso reggenziale pace, integrazione europea e diritti delle nuove generazioni.

Denise Bronzetti e Italo Righi sono i nuovi Capitani Reggenti.

La Cerimonia solenne si apre con l'alzabandiera sulle note dell'Inno nazionale, eseguito dalla Banda Militare. Da Piazza della Libertà i corpi militari, in corteo, si spostano a Palazzo Valloni: lì i Capitani Reggenti ricevono l'omaggio dei rappresentanti diplomatici accreditati in Repubblica.

Emergono nell'atteso discorso d'ingresso dei Capitani Reggenti eletti, l'impegno per la pace e la cooperazione internazionale della Repubblica, l'importanza del prossimo Accordo di Associazione con l'Unione Europea, definito “cambio epocale”, e l'attenzione ai giovani e ai diritti sociali.

Al termine si forma il corteo reggenziale che dal Valloni, sfilando lungo le contrade del centro, arriva a Palazzo Pubblico per l'incontro con i Capitani Reggenti uscenti. Insieme per la prima volta, le due coppie reggenziali raggiungono poi la Basilica del Santo per la Messa solenne, celebrata nell'occasione dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi.

Dopodiché il ritorno a Palazzo per il momento culminante della cerimonia, il passaggio dei poteri, anticipato dall'orazione ufficiale pronunciata dalla Professoressa Donatella Sciuto, Magnifica Rettrice del Politecnico di Milano, introdotto dal Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari.

A seguire il giuramento con la formula latina letta dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, che precede lo Scambio del Collare di Gran Maestro di San Marino, l'ultimo atto della cerimonia, carico d'intensità.

I Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi assumono l'Alto mandato per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2025. Salgono entrambi per la seconda volta alla Suprema Magistratura.



[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: