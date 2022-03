Denise Bronzetti entra in Mis: "Un ritorno a casa" “Decisione slegata dalle logiche logiche di maggioranza o opposizione”. Obiettivo comune: riaggregare le forze socialiste in un progetto politico serio e lungimirante

Denise Bronzetti entra in Mis. “Un ritorno a casa”, lo ha definito, fra la sua gente, nell'area socialista con l'obiettivo di riaggregarla. “Abbiamo ritenuto utile siglare una unione” - dice – “vogliamo dare risposte e offrire un punto di riferimento ai cittadini che si sono smarriti”.

Passaggio che esula dalle logiche di schieramento, - spiegano - frutto della “condivisione degli stessi ideali di provenienza – fa notare Rossano Fabbri – di battaglie comuni portate avanti in questi anni, insieme ora ad una convergente visione del futuro”. Aumenta così il peso politico del Movimento Ideali Socialisti con due Consiglieri, l'una nel Gruppo misto di Maggioranza l'altro nel Gruppo Misto di opposizione. Ma nulla cambierà – assicurano, tenendo separato l'aspetto istituzionale da quello ideologico - “continueremo a tenere posizioni di responsabilità, privilegiando il bene del Paese”.

Il Mis intanto apre una nuova fase, si prepara all'Assemblea Congressuale in programma tra qualche settimana, per darsi una struttura più organizzata.

Nel video le interviste a Denise Bronzetti, Mis; Rossano Fabbri, Mis e Severino Bollini, segretario Mis.

