MAGGIORANZA Denise Bronzetti lascia NpR

Denise Bronzetti esce dal gruppo consiliare di Noi per la Repubblica e lascia il ruolo di Capogruppo, per cui ringrazia della fiducia che a suo tempo le è stata accordata. “Non ci sono più – fa sapere - le condizioni minime politiche e personali per proseguire nell'incarico che mi è stato affidato, né per proseguire l'esperienza all'interno della lista NpR”. Resterà comunque Consigliere di Maggioranza, “perché – spiega – credo fermamente nel mandato elettorale che ci hanno affidato gli elettori nell'ultima Consultazione”. Denise Bronzetti domani formalizzerà alla Reggenza la propria decisione: “Successivamente ci sarà tempo e modo – conclude – di approfondire i motivi di questa sofferta ma ragionata scelta”.

