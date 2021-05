Denuncia a un consigliere di Libera, solidarietà dai capigruppo e dalla Reggenza

Le riforme, le più attese, arrivano in Aula, per un confronto preliminare. 5 giorni di Consiglio e proprio al giro di boa l'Esecutivo riferirà sugli indirizzi generali sia della riforma pensionistica, sia della riforma del mercato del lavoro. Ampio spazio alla scuola: dopo il recente passaggio in Commissione Istruzione, il Governo riferirà sugli interventi di razionalizzazione delle sedi. Argomento che acquisterà corpo con il dibattito, ma anche con l'esame dell'Istanza d'Arengo che chiede un passo indietro rispetto alla decisione di chiudere la Scuola di Città per farne sede dell'Istituto Musicale, nonché la votazione dell'ordine del giorno presentato da consiglieri di Repubblica Futura per sospendere ogni decisione in merito e, invece, predisporre, nel confronto, un piano decennale per la gestione dello sviluppo del sistema dell'istruzione.







Oltre 10 le Istanze d'Arengo che saranno all'attenzione dell'Aula. Non manca il tema giustizia, con la presa d'atto della conferma a tempo indeterminato, raggiunta all'unanimità nello scorso Consiglio Giudiziario Plenario, del Giudice d'Appello Francesco Caprioli. Tra i decreti in ratifica, anche gli ultimi legati alla pandemia emessi a fine aprile: l'85, che ha ulteriormente allentato le misure di gestione dell'emergenza e il decreto delegato n.73, con i nuovi interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Al voto, l'ordine del giorno presentato da Libera e Repubblica Futura per valutare l'adesione delle scuole sammarinesi al network delle scuole Unesco.

Da Giuseppe Morganti di Libera arriva la notizia del deposito di una denuncia ai danni di un consigliere del partito, per dichiarazioni rese durante i lavori parlamentari: massima solidarietà nei suoi confronti, sia dai capigruppo, sia dalla Reggenza. Mentre Nicola Renzi per Repubblica Futura torna a sollecitare la nomina, attesa da febbraio, dei membri di opposizione in seno alla Netco.

