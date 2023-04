Des, Alleanza Riformista: "Ripristinare un quadro di collaborazione nella maggioranza"

Dopo le dinamiche politiche sul Distretto economico speciale, Alleanza Riformista interviene nel dibattito con un appello a ripristinare "un quadro di collaborazione tra le fila della maggioranza", all'insegna di un "rinnovato metodo di lavoro". I fatti di questi giorni, scrive la neo forza politica, "certificano che non vi siano le condizioni per chiudere il cerchio attorno al progetto di legge relativo al Des". Alleanza riformista invita a non addentrarsi in discussioni "sterili" sulla questione e invita, appunto, alla collaborazione tra le forze di Governo.