Alla ripresa dei lavori del Consiglio Grande e Generale l'aula ha preso in esame in prima lettura il Progetto di legge sul Des, il Distretto Economico a Fiscalità Speciale. Ad introdurre il dibattito la relazione del Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. 61 gli iscritti a parlare. Attesa un'accesa discussione. Il Pdl è stato assegnato alla Commissione Finanze dove verrà verosimilmente emendato prima del ritorno in aula in seconda lettura per l'approvazione definitiva.