Des, Baratta: “Nessun ostacolo tecnico-giuridico rispetto all'Accordo di Associazione”

Distretto Economico Speciale, Confronto/scontro. Su San Marino RTV, alle 21.00 a Viceversa, si parla del tema del momento. Tra le questioni sollevate: "Cosa significa il Des per il percorso di San Marino verso l'accordo di associazione con l'Unione europea? Ci sono pro e contro?” Silvia Pelliccioni ha sentito Roberto Baratta, consulente giuridico per San Marino in tema di integrazione europea.

“Non ci sono né pro, né contro. L'Accordo di Associazione non presenta alcun ostacolo tecnico-giuridico. Ci sono alcuni profili che dovranno essere tenuti presenti, nel momento in cui l'Accordo di Associazione entrerà in vigore. Come, per esempio, non si può impedire l'accesso a questa tipologia di norme a soggetti che sono appartenenti all'Unione Europea, quindi bisognerà rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza. In secondo luogo, sarà necessario continuare ad osservare le norme che l’Accordo Monetario e altri accordi con l'Unione Europea già in vigore, impongono. Ma questi sono ostacoli di natura strettamente tecnica e dei quali il decisore politico è perfettamente consapevole”.

