DES: la maggioranza cerca la quadra sugli emendamenti

Il primo round della settimana, sul Des, questa sera a Domagnano nell'incontro pubblico promosso da Libera e Demos, che sono fermamente contrarie. Oltre ai due partiti di opposizione interverranno anche membri di maggioranza e rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. Csu e Usl hanno intanto già chiamato a raccolta la cittadinanza per un sit-in contro il Des mercoledì mattina in Piazza della Libertà, in concomitanza con l'esame del pdl in Commissione Finanze.

In maggioranza, nel frattempo, si susseguono gli incontri e le comunicazioni per trovare condivisione sugli emendamenti. Domani Motus Liberi ha già più volte manifestato forti perplessità e potrebbe non sostenere il pdl se non verranno accolti correttivi. Tra gli altri partiti di maggioranza invece sarebbero state definite modifiche concordate per superare le resistenze già manifestate, in più occasioni, da alcuni consiglieri, ma anche da associazioni datoriali, oltreché dai sindacati. Tra queste anche il cambiamento da “società di gestione” a “società di investimento”. Verrebbe inoltre irrobustito il sistema dei controlli anche con il coinvolgimento dell'Aif, limitato l'accesso al credito attraverso banche sammarinesi, elevata la trasparenza sui beneficiari effettivi, escludendo i trust e le finanziarie. Inoltre i residenti fiscali non domiciliati non verrebbero esentati da altre eventuali tasse o imposte nei loro paesi. Sono tutte indiscrezioni che, in divenire, potrebbero non essere confermate ma se lo fossero il pdl in esame in Commissione Finanze sarebbe sostanzialmente diverso da quello della prima lettura in Consiglio.