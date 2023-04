DES: per RF Maggioranza “finita”. Libera parla di sfiducia della Maggioranza al Segretario Gatti Opposizioni all'attacco, dopo il rinvio in Commissione dell'esame del PdL. Ad incidere, nel fronte delle forze governative, la presa di posizione del Direttivo di RETE. La DC punta sulla condivisione

“Una vittoria dei cittadini”, ha sottolineato Libera, in conferenza stampa. Ricordando la “battaglia” sul DES condotta insieme a Demos, la raccolta firme, il sit-in odierno dei sindacati. “Un plauso anche al Direttivo di RETE; che ha espresso – è stato detto – una posizione coraggiosa”. “Oggi la Maggioranza ha sfiduciato il Segretario alle Finanze Marco Gatti”, ha tuonato Matteo Ciacci. Soddisfatta RF. Una legge “scritta così” - è stato detto -, “molto pericolosa”, necessitava di modifiche profonde. Tranchant la lettura politica di Andrea Zafferani: “la Maggioranza è finita”. Più complesso il quadro sul fronte delle forze governative. Dove a incidere è stata soprattutto la presa di posizione scaturita nell'incontro di lunedì sera di RETE. Un PdL da riesaminare, ad avviso di Emanuele Santi. Permane una serie di criticità, osserva; e definisce “saggia” la decisione di non aver affrontato oggi l'esame del progetto di legge. In casa DC la tendenza pare sia gettare acqua sul fuoco, puntando sulla condivisione. “Un po' stupiti” – rimarca comunque Francesco Mussoni – dalla comunicazione del Movimento. “Anche perché abbiamo fatto un lavoro molto importante con i commissari di RETE”. Evidentemente – continua - il pdl sul DES necessita di ulteriori approfondimenti, e anche una discussione con la popolazione e le forze sociali. “Il Governo – sottolinea – non ha mai voluto sottrarsi al confronto”. Slittamento accolto con favore, infine, da Motus. Da tempo non un mistero la postura critica sul progetto. Alla luce di ciò che è successo ci auguriamo che le nostre modifiche e perplessità – afferma il Presidente di DML Lorenzo Forcellini Reffi - vengano accolte.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (Libera), Andrea Zafferani (RF), Emanuele Santi (RETE), Francesco Mussoni (PDCS) e Lorenzo Forcellini Reffi (Presidente DML)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: