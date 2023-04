DES, Repubblica Futura: "E' la negazione dei criteri di trasparenza, sostenibilità e tutela della sovranità"

“Non è questo lo sviluppo di cui ha bisogno la nostra Repubblica”. Così Repubblica Futura sul Des, “tale progetto, così come presentato, - aggiunge - è la negazione dei criteri di trasparenza, sostenibilità e tutela della sovranità della Repubblica”. Per Rf “anche l'uso massiccio delle residenze a fini fiscali appare un espediente pericoloso, così come un più ampio regime fiscale privilegiato potrebbe compromettere – spiegano - il difficile processo di associazione all'Unione Europea ancora in corso”. Condivisa infine l'iniziativa del sindacati, pronti domattina a scendere in piazza.