DES: slitta l'esame della Commissione Finanze. Clima pesante in Aula

Non era nel programma di Governo, il DES; divenendo tuttavia – de facto – un elemento cardine dell'agenda di fine legislatura, tra polemiche e malumori. Una sorta di resa dei conti, quanto avvenuto questa mattina; che apre a scenari incerti. Clima pesante in Aula; pochi minuti per certificare l'impasse. Il Segretario Gatti non era presente. Il Presidente della Commissione ha aperto la seduta leggendo una sua lettera; sottoscritta anche dai gruppi di Maggioranza ad eccezione di Motus. Nella missiva la richiesta di soprassedere all'esame del progetto di legge, “alla luce – è stato scritto - della mole di emendamenti sopraggiunti, e delle ulteriori necessità di confronto”. Tutto rinviato, insomma. Decisione saggia, ha commentato il Segretario all'Industria; in vista di una prosecuzione del confronto su un progetto “che così – ha rimarcato - non poteva passare”. Senonché il medesimo copione si è ripresentato a stretto giro, per i due successivi comma all'ordine del giorno: l'analisi dei PdL sulle “Società benefit” e sul Consumo; presentati dallo stesso Righi. “Le condizioni politiche che ho trovato in Commissione oggi – ha detto – mi hanno fatto temere il fatto che quei progetti di legge potessero essere travolti da una strumentalizzazione politica”. Parole pesanti; è come se la questione del DES avesse fatto emergere in superficie tensioni progressivamente accumulatesi in seno alla Maggioranza e all'Esecutivo. Necessario, ad avviso di Righi, un “confronto approfondito” in seno al Governo sui progetti importanti per il Paese. Commissione Finanze chiusa infine con largo anticipo.

Nel servizio le interviste ad Alessandro Mancini (Presidente Commissione Finanze) e al Segretario di Stato Fabio Righi