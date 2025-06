UNIONE INTERPARLAMENTARE Dialogo interreligioso: San Marino firma il "Comunicato di Roma" Presente anche la delegazione sammarinese formata da Maddalena Muccioli (capodelegazione), Giovanni Francesco Ugolini, Matteo Rossi e Antonella Mularoni. In mattinata udienza privata da Papa Leone XIV per il Giubileo dei Governanti e degli amministratori

A Roma la seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso promossa dall’Unione Interparlamentare che ha riunito oltre cento delegazioni da tutto il mondo per promuovere pace, solidarietà e rispetto tra fedi diverse. Presente anche San Marino con una propria rappresentanza ufficiale di consiglieri guidata da Maddalena Muccioli – che ha preso la parola nell'emiciclo di Montecitorio- e composta anche da Giovanni Francesco Ugolini, Matteo Rossi e Antonella Mularoni. “Ho portato l'esempio della Repubblica di San Marino – dichiara Maddalena Muccioli – che da sempre è stata un simbolo di libertà e di indipendenza”. La delegazione ha preso parte ai lavori confrontandosi su temi cruciali quali la tutela delle minoranze religiose, la promozione della coesistenza pacifica, l’inclusione delle donne e la lotta contro l’odio religioso. Nel Comunicato di Roma, firmato anche dalla rappresentanza sammarinese, si ribadisce il rifiuto dell’abuso della religione per fini violenti e si promuove una leadership etica fondata su solidarietà, inclusione e dignità umana. A conclusione della conferenza, i numerosi delegati, in occasione del “Giubileo dei Governanti e degli Amministratori” sono stati ricevuti questa mattina in udienza privata da Papa Leone XIV. Presente anche la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Un momento solenne in cui il Pontefice ha esortato tutti a essere costruttori di fiducia e speranza: “E' stata sicuramente un'emozione indescrivibile. Tantissimi – afferma Maddalena Muccioli – gli spunti che il Santo Padre ha fornito a noi parlamentari, durante il suo discorso. Diversi i temi citati: dalla necessità di evitare qualsiasi forma di distanziamento tra gli ultimi, le categorie più deboli, e la politica; ad altre tematiche, come l'intelligenza artificiale che dovrà sempre essere considerata un mero strumento e mai come qualcosa che possa sostituire l'uomo”.

