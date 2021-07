BOTTA E RISPOSTA Dibattito acceso sulle Cure primarie, Ceccarini: "Non replico per non alimentare ulteriormente lo scontro" Fronte caldo anche quello relativo al personale Iss non vaccinato

La questione Cure primarie e le difficoltà di tenere aperti i centri sanitari infiammano il dibattito sulla sanità, specie dopo le dichiarazioni del segretario Ciavatta in Commissione e le accuse, rivolte al responsabile Agostino Ceccarini, di una scarsa organizzazione del servizio. Ma Ceccarini non ci sta. “Non intendo replicare a quanto emerso in Aula – dice – per non alimentare ulteriormente lo scontro”. La questione, aggiunge, “sarà chiarita nelle sedi opportune”.

Una vicenda tutt'altro che chiusa, dunque che si aggiunge agli altri fronti caldi. Come quello del personale Iss che ha scelto di non vaccinarsi. Su questo c'è stato confronto con Comitato Esecutivo, Funzione Pubblica e sindacati, spiega Ciavatta in Commissione. Tra le altre cose, si sta valutando, dice, “se ci sono le condizioni per spostarli in lavori socialmente utili”, in caso di problemi nei reparti di appartenenza.

Focus poi sul Piano sanitario e socio-sanitario 2021-2023 non ancora pronto per dei “rallentamenti”, ma sulla bozza si sta già discutendo tra gruppi politici e parti sociali. Tra gli obiettivi: la creazione di un reparto per le lungo-degenze, hospice e posti nella Rsa, visto l'invecchiamento della popolazione, e un rafforzamento di telemedicina e medicina predittiva.

