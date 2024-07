Digitalizzare San Marino: la sfida del futuro passa anche dall'Intelligenza artificiale

La digitalizzazione è una sfida avvertita da San Marino come una necessità, ancor più nel contesto di associazione all'Unione Europea. Ripensare e ridisegnare tutti i processi avvalendosi delle moderne piattaforme tecnologiche non richiede solo tempo ma competenze e convinzione. Un percorso obbligato se si vogliono accrescere competitività ed efficienza dei servizi. Ben due le deleghe che afferiscono al tema: quella alla transizione digitale in capo agli Esteri e per l'innovazione tecnologica propria della Segreteria al Lavoro. Rientrano però nel percorso anche le Telecomunicazioni, che dovranno essere efficienti ed innovative, con l'implementazione di progetti infrastrutturali.

Aspetti affrontati nel capitolo del programma di Governo dedicato alla digitalizzazione del paese, con l'impegno a rafforzare la linea di indirizzo politico per la collaborazione pubblico/privato. I settori di primaria attenzione saranno digitale, sanitario, finanziario e di automazione industriale. Ruolo centrale verrà ricoperto dagli incubatori privati, che da un lato potrebbero coniugare la formazione a livello teorico - promossa da istituti privati e università - con quella specifica offerta dai fornitori di infrastruttura.

La transizione digitale non potrà prescindere dall'affrontare la sfida dell'Intelligenza artificiale, da normare tenendo conto dei temi etici ad essa legati. Le linee guida politiche indicano inoltre, nel processo di trasformazione, l'inclusione digitale di tutti i cittadini e percorsi professionali orientati alla progettazione industriale e alle applicazioni scientifiche innovative. Si punta anche alla nascita di data center in territorio, “necessari – si legge – allo sviluppo delle applicazioni basate sulle migliori tecnologie”. Per raggiungere questi obiettivi è necessario – si legge nel programma – completare l'adeguamento normativo sulla privacy. Attenzione, infine, dovrà essere dedicata all'identità digitale europea: sarà indispensabile sostenere le dovute sperimentazioni, già autorizzate attraverso il decreto Delegato recentemente emanato e gli indirizzi indicati.

