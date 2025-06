Dimissioni, banche, pdl e decreti: la politica si prepara alla settimana consiliare

Si apre lunedì mattina, il Consiglio Grande e Generale di giugno. Lavori fino a lunedì 16. Sessione che prevede un avvicendamento nel gruppo consiliare del Psd, per effetto delle dimissioni di Milena Gasperoni, nuova Dirigente della Funzione Pubblica. Sarà sostituita da Donatella Merlini.

Tra i 7 pdl in prima lettura quello 'contro la violenza di genere e su minori in ambito sportivo'; ma anche la disciplina della 'Sandbox Normative', e quello delle opposizioni per 'abrogare le residenze fiscali non domiciliate'. Approda invece in seconda lettura il pdl, della Segreteria Interni, relativo all'Inno Ufficiale della Repubblica.

In comma comunicazioni terrà banco con ogni probabilità l’archiviazione del caso Varano che ha prodotto danni pesantissimi al sistema Paese, oltre ad impattare sui soggetti coinvolti, ex vertici di Carisp e Delta, finiti nella bufera giudiziaria. Altro tema forte e divisivo: il futuro di Banca di San Marino, con la possibile cessione della quota di maggioranza. Dossier al vaglio di Banca Centrale.