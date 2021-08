Dimissioni Bruschi (Dg Iss), Libera interpella

A ormai due settimane dalla notizia delle dimissioni del Direttore Generale dell'ISS Alessandra Bruschi, anche il Gruppo Consigliare di Libera interpella il Governo per sapere se sia avvenuta, in Congresso, la presa d'atto delle sue dimissioni e, nel caso, se si siano attivate le procedure per la sua sostituzione, nonché quali siano gli orientamenti anche rispetto alle figure dei Direttori Sanitario e Amministrativo, la cui nomina è per legge proposta dal Direttore Generale. Tra le altre cose, domanda se sia vero che la Bruschi abbia dato le dimissioni solo ad alcuni Segretari di Stato e se sia attualmente in funzione presso l'ISS. Non manca di chiedere al Governo se intenda riferire in Aula sulle vicenda.