Dimissioni Ciavatta: "Non confermo né smentisco"

Ormai da qualche giorno circolano con insistenza in ambienti politici voci di dimissioni del Segretario alla Sanità. Dimissioni che però, al momento, non è certo se siano state formalizzate. Così come non sono stati resi noti i contenuti dell'incontro che Roberto Ciavatta avrebbe avuto con la Reggenza. Non sono un mistero le tensioni sull'ultimo Decreto anti Covid, con il Segretario che spingeva per misure di maggior rigore. Dal diretto interessato, però, un laconico “no comment", e "non confermo né smentisco". Bocche cucite anche nel Governo che si riunirà, lunedì, per il consueto appuntamento del Congresso di Stato. Nell'occasione, probabilmente, la situazione sarà più chiara.