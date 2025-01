Dimissioni Fabio Pedini: il Psd "deplora la strumentalizzazione personale"

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici interviene sulle dimissioni del Presidente dell'Azienda dei Servizi, Fabio Pedini dopo la scia di polemiche politiche sulla sua nomina partite già a fine 2024. Il Psd ripercorre in una nota i passaggi della vicenda, “deplora la strumentalizzazione personale subita da Pedini”, ed esprime rammarico per non essere riuscito, come partito, a garantirgli l'incarico, nella convinzione – rimarcano i socialisti e democratici - “che la sua leadership avrebbe apportato benefici significativi. Al contempo, - riporta la nota - il PSD riconosce l'errore procedurale commesso e sottolinea la necessità di rivedere i criteri di selezione per posizioni di tale rilevanza, affinché riflettano adeguatamente le qualifiche accademiche e professionali richieste”.