DIPARTIMENTO Dimissioni Marialaura Marinozzi: "Non sono adatta a questo momento storico e a questo Governo” Torna al ruolo di Dirigente dello Stato Civile: "Troppi freni all'operatività". Belluzzi: "E' una separazione consensuale". Canti: "La politica perde un tecnico con competenze ed esperienza”

Dimissioni Marialaura Marinozzi: "Non sono adatta a questo momento storico e a questo Governo”.

“Non sono adatta a questo momento storico e a questo Governo”. Così a Rtv Marialaura Marinozzi sulle sue dimissioni dall'incarico di Direttrice del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, notizia apparsa su L'Informazione. Dimissioni di cui il Congresso di Stato ha già preso atto con delibera del 9 dicembre scorso. Dopo tre mesi dalla nomina, torna dunque alla guida dello Stato Civile. “Una scelta ponderata – assicura – non me ne sono andata sbattendo la porta”. Un atto forte che lascia tuttavia spazio a più di un interrogativo. “Semplicemente – spiega – la mano libera che mi era stata prospettata all'assunzione dell'incarico, si è poi scontrata con troppi freni all'efficienza e all'operatività per ragioni più di natura politica che amministrativa, azzerando di fatto le possibilità di un cambio di passo”.

Nella lettera di dimissioni indirizzata ad Interni e Giustizia, Marinozzi aveva anche indicato una serie di priorità come la necessità di riforme: istituzionale, elettorale e del diritto di famiglia, solo per citarne alcune; “pensando – afferma – che l'accordo di associazione con l'Ue fungesse da spinta per attuarle, invece no. Se tutto rimane arenato – scandisce – io non ci sto”. E rincara la dose: “La sensazione è che ci siano persone che stanno bene a lavorare nel caos anziché nell'ordine”.

Non un fulmine a ciel sereno per il Segretario di Stato agli Interni, già da novembre a conoscenza delle intenzioni della dirigente. "E' una separazione consensuale - commenta Andrea Belluzzi -, ha voluto dire la sua, ma io di fronte alle sfide non mi tiro indietro". “Ho parlato a lungo con l’Avvocato Marinozzi per cercare di farla tornare sui suoi passi, – fa sapere poi il Segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti - la politica perde un tecnico con competenze ed esperienza”.

L'interim dell'incarico è stato intanto affidato al Direttore della Funzione Pubblica, Manuel Canti. Si va comunque verso l'istituzione di due Dipartimenti - Affari Interni e Giustizia - con altrettante nomine distinte alla direzione, in programma nelle prossime settimane.

