Dimissioni Pelliccioni, DML: "Atto premeditato" Il partito si dice "estremamente stupito" e ricorda che per Statuto chi decide di abbandonare il Gruppo Consiliare è tenuto a lasciare la carica di Consigliere

Dimissioni Pelliccioni, DML: "Atto premeditato".

In una nota Domani Motus Liberi scrive di aver appreso delle dimissioni di Michela Pelliccioni dal gruppo consiliare soltanto dagli organi di stampa e non dalla diretta interessata. Si dice estremamente stupito, dato che “mai era stata palesata un’insofferenza tale da giustificare una decisione tanto forte quanto estrema”, peraltro basata su motivazioni legate a fatti che Motus definisce “non veri”.

“L’ordine del giorno da noi presentato – si legge - non fa altro che ribadire posizioni sempre tenute dal Partito e già accolte all’unanimità dall’Aula Consiliare lo scorso marzo, ma oggi rinnegate dalle altre forze politiche, tra le quali lo svolgimento di una precisa valutazione d’impatto socio-economico-finanziario sul Paese e sul bilancio dello Stato ed un vero coinvolgimento popolare prima di procedere con la ratifica”.

DML ritiene che le parole della Pelliccioni rappresentino “un vero e proprio pretesto e insulto, dopo anni di lavoro, confronto e dibattito interno, che hanno sempre contraddistinto la vita del Partito, cui la stessa ha partecipato attivamente, e che hanno sempre portato alla formazione delle linee di indirizzo politico che la stessa ha contribuito a costruire e cui ci si è attenuti scrupolosamente".

Giudica quindi le dimissioni “un atto premeditato, le cui vere ragioni sono ancora da esplicitare”. Infine, ricorda che lo Statuto prevede che il Consigliere eletto nella lista del Partito sia soggetto al vincolo di mandato, pertanto nel caso in cui decida di abbandonare il Gruppo Consiliare è tenuto a lasciare la carica di Consigliere.”

"Ci aspettiamo - conclude - che la Dott.ssa Pelliccioni, che nella sua lettera di dimissioni invoca serietà, senso di responsabilità ed equilibrio istituzionale, faccia un passo indietro nel rispetto dello Statuto da lei stessa approvato e votato anni fa".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: