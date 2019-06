Direttivo SSD: Il partito sosterrà le commissioni d'inchiesta

Ieri, nel Consiglio Direttivo di SSD, i vertici hanno ricostruito gli ultimi avvenimenti, dalla legge condivisa sulle banche alla nomina del Cda Cassa, fino alle tensioni in Ufficio di Presidenza. Il partito non accetta ricatti, condanna il metodo e ribadisce che non accoglierà le dimissioni di Fiorini al quale va tutta la solidarietà. L'input politico della Direzione è chiaro: le leggi sulle commissioni d'inchiesta vanno sostenute e SSD le voterà. La richiesta è di approvarle nella stessa sessione, magari convocata per più giorni. “Non temiamo nulla – spiega il Segretario Alessandro Bevitori – e sosterremo in maniera palese l'avvio della commissione d'inchiesta”. Giovedì, in Ufficio di Presidenza, la Reggenza porterà all'attenzione dei capigruppo la sua proposta operativa. Il giorno successivo è previsto un Consiglio d'urgenza per affrontare la legge salva-banche.