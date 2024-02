Direzione DC: “Urgente chiarire se andare presto al voto, per migliore stabilità”

La DC riunisce la Direzione alla vigilia del Consiglio Centrale di questa sera. Alla luce dell'ultima seduta consiliare – si legge - "con l'Aula bloccata due giorni su un solo decreto, valuta urgente chiarire se ci siano le condizioni per proseguire la legislatura o sia più utile chiudere questa esperienza per eleggere una nuova maggioranza e un nuovo Governo, creando migliore stabilità, anche in vista dell'Accordo di Associazione. Al via, poi, la programmazione degli incontri con maggioranza, questa settimana, e opposizioni, la prossima. Dato anche il mandato per iniziare un ciclo di incontri con sindacati e categorie.

