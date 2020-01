Dirigenza ISS sul tavolo del governo: scade l'incarico a Gualtieri

Si riunisce domani l'Ufficio di Presidenza che fisserà la data del Consiglio con il giuramento della squadra di Governo. Dovrebbe quindi riunirsi, considerando i cinque giorni necessari, dopo l'Epifania. La maggioranza vuole abbreviare i tempi per essere operativa fin da subito, ed ha già anticipato di voler chiedere alla Reggenza di affrontare nella medesima sessione la nomina delle Commissioni Consiliari, compresa quella d'Inchiesta. Il giorno successivo si riunirà la seduta – forse l'ultima - del Congresso di Stato uscente.

Sul tavolo anche questioni inerenti i vertici della sanità. Scade infatti oggi l'incarico di Andrea Gualtieri come Direttore Generale dell'Iss. Il posto non può rimanere vacante dato che il Direttore Generale è anche il rappresentante legale dell'istituto e senza la sua firma il Comitato Esecutivo non può deliberare. Scadono invece a fine febbraio i contratti del direttore amministrativo e del Direttore sanitario.



