Diritti civili al centro del Consiglio: sì alla rettifica di genere e agli atti di nascita esteri

Al centro della seduta pomeridiana del Consiglio le tre istanze presentate da iscritti all’Associazione 121 LGBT+. Si è partiti dalla richiesta di definire criteri e modalità per la rettifica del genere nei registri e nei documenti dello Stato Civile, attraverso una procedura amministrativa chiara e garantista. Il Governo ha espresso parere favorevole, sottolineando la necessità di colmare una lacuna normativa e garantire diritti alle persone in percorso di affermazione di genere.

La maggior parte dei gruppi consiliari si è detta d’accordo sulla necessità di dare risposte concrete a situazioni già presenti nella società, evitando approcci ideologici. Perplessità sono state espresse invece da alcuni consiglieri di Domani Motus Liberi che ritengono necessario un più ampio approfondimento giuridico. Dml ha lasciato libertà di voto, alla sua rappresentanza parlamentare. Collegato all’istanza un ordine del giorno che impegna il Governo a lavorare a una disciplina organica entro febbraio 2027.

Sia l’istanza sia l’ordine del giorno sono stati approvati a maggioranza. Dichiaratamente contrari all’odg, Rete e Dalibor Riccardi di Libera – in dissenso col suo gruppo - che lo hanno ritenuto superfluo e potenzialmente fonte di ulteriori ostacoli. L’Aula ha quindi avviato l’esame di altre due istanze dell’Associazione 121: una sul riconoscimento degli atti di nascita e adozione registrati all’estero e l’altra sulla registrazione di entrambi i genitori, anche quando sono dello stesso sesso.

Favorevole il Governo, che ha richiamato la necessità di adeguare l’ordinamento sammarinese a situazioni già riconosciute in altri Paesi. Anche queste istanze sono accompagnate da un ordine del giorno, ma in questo caso Libera ha deciso di non sostenerlo – a differenza degli alleati di maggioranza - ritenendo esaustive le richieste contenute nelle istanze. Il documento affida al Governo il compito di verificare la normativa vigente sulla trascrizione degli atti formati all’estero, approfondire l’adeguatezza dell’istituto dell’adozione semiplena e valutare eventuali ulteriori interventi a tutela del minore, riferendo alla Commissione consiliare competente entro febbraio 2027. Contraria Rete, che ha parlato di un passaggio dilatorio, mentre i promotori hanno difeso la mediazione come strumento per mantenere aperto il percorso normativo.

Al termine del lungo confronto sono arrivati anche i voti. L’Istanza n.48, relativa alla registrazione degli atti di nascita e adozione formati all’estero, è stata approvata a maggioranza. Respinta invece l’Istanza n.49 sulla responsabilità genitoriale e sulla registrazione di entrambi i genitori nelle famiglie omogenitoriali: 14 i voti favorevoli, 23 i contrari e 14 gli astenuti. Via libera a maggioranza anche all’ordine del giorno collegato.

Prima del confronto sui diritti civili, il Consiglio aveva affrontato anche l’Istanza d’Arengo n.53, relativa all’allestimento dei seggi elettorali nelle scuole. La richiesta punta a superare la prassi dell’oscuramento o della rimozione indiscriminata di cartelloni, disegni e altro materiale didattico dalle aule utilizzate per le consultazioni. Il Governo ha espresso parere favorevole: secondo Belluzzi la normativa impone di eliminare esclusivamente materiali riconducibili alla propaganda elettorale, mentre gli elaborati scolastici privi di riferimenti politici potranno rimanere esposti. Favorevoli anche Maria Donatella Merlini del Psd e Nicola Renzi di Repubblica Futura, che ha definito la richiesta improntata al “buon senso”. L’istanza è stata approvata a maggioranza.

In apertura di seduta, il Consiglio Grande e Generale ha inoltre preso atto all’unanimità della nomina di Paolo Pascucci a Rettore dell’Università degli Studi di San Marino per il prossimo triennio, deliberata all’unanimità dal Senato Accademico. Pascucci subentrerà a Corrado Petrocelli, al quale l’aula ha tributato un ringraziamento per il lavoro svolto a favore della crescita e del consolidamento dell’Ateneo, anche sul fronte dell’accreditamento europeo.



















