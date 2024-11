DIGNITÀ E DIRITTI Diritto all'oblio oncologico, Segretario Mularoni sulla legge: "Un grande risultato" Soddisfazione dell'intero arco consiliare per l'approvazione all'unanimità, con procedura d'urgenza, del pdl di iniziativa popolare

All'indomani dell'approvazione all'unanimità, con procedura d'urgenza, del pdl di iniziativa popolare sul diritto all'oblio oncologico, il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni esprime grande soddisfazione:

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato, - dice ai microfoni di Rtv - questa legge che è una legge d'iniziativa popolare, portata all'attenzione del nostro Consiglio Grande Generale, da parte dell'Associazione Oncologica, che ringraziamo per la sensibilità che ha dimostrato, è stata approvata ieri sera con procedura d'urgenza, con un accordo da parte di tutte le forze politiche, approvata all'unanimità dei presenti e quindi è un grande risultato, perché elimina finalmente una discriminazione importante verso i malati, ex malati oncologici e quindi è veramente un percorso, un primo passo verso una strada di diritti, un percorso importante che non è un traguardo ma potrà essere l'inizio per aprire a tante altre sensibilità. Quindi siamo molto orgogliosi di questo risultato".

