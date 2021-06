Disabilità e diritti: Beccari interviene da remoto alla Conferenza Onu

Nella 14° sessione della Conferenza degli Stati Parte alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, il Segretario agli Esteri - nel rimarcare le difficoltà vissute dalle categorie più fragili durante la pandemia - ha sottolineato l'attenzione di San Marino durante le fasi più difficili dell’emergenza sanitaria, con l'accesso esclusivo alle aree verdi attrezzate, per alleviare gli effetti prodotti da isolamento e quarantena. Beccari ha inoltre ringraziato l’Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani per l’apprezzamento sul lavoro della Commissione di Bioetica che, tra l’altro, condanna la discriminazione basata sulla disabilità. Ribadita infine l’attenzione sulla Lingua dei Segni con l'impegno a regolamentarla anche attraverso un disegno di legge sui Diritti di Cittadinanza delle Persone con Disabilità Sensoriale.