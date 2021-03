CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Disabilità: istanze respinte ma la maggioranza approva un ordine del giorno per trovare soluzioni alle tematiche sollevate Opposizioni: scelta incomprensibile. Consiglieri inseriti nelle liste aggiuntive per le vaccinazioni: RF rifiuta ma per i partiti di Governo non sono "paladini anti-casta"

Disabilità: istanze respinte ma la maggioranza approva un ordine del giorno per trovare soluzioni alle tematiche sollevate.

Su tre istanze in tema disabilità, incluso il “dopo di noi” - e cioè l'assistenza ai disabili dopo la morte dei loro famigliari -, voto contrario della maggioranza che però ha approvato un ordine del giorno di sintesi, letto dal consigliere Paolo Rondelli, che impegna il Congresso a trovare soluzioni alle questioni sollevate e il Consiglio a legiferare dopo un apposito dibattito (che deve tenersi entro settembre, anche alla luce dell'operato di due gruppi di lavoro recentemente nominati dal Congresso per raccordare le normative esistenti sulla disabilità e la famiglia). Incomprensibile per le opposizioni respingere le istanze ed approvare l'ordine del giorno mentre Matteo Ciacci di Libera ha lamentato il mancato coinvolgimento su una tematica che riguarda tutti.

Approvata l'istanza affinché sia affrontato il tema del processo decisionale nella cura di malattie invalidanti e del fine vita e contestualmente definito un protocollo sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario. La maggioranza ha anche votato l'ordine del giorno letto da Manuel Ciavatta del Pdcs che impegna il Consiglio a tenere un dibattito apposito per poi legiferare in materia.

Respinta l'istanza che chiedeva di estendere i termini di prescrizione dei reati nei processi in cui lo Stato è parte lesa. La confisca e il risarcimento dei danni – ha spiegato il Segretario alla Giustizia Ugolini - è già possibile anche qualora sia intervenuta la prescrizione.

Respinta l'istanza per aumentare le ore di educazione fisica a scuola ma il Segretario all'Istruzione Belluzzi - che ha motivato il no con ragioni, principalmente, di forma - si è impegnato per incrementare comunque le ore e lo sport a scuola.

Approvata infine l'Istanza per la realizzazione di attività formative ed educative in periodo estivo per ragazzi con disabilità che frequentano scuole medie e superiori.

Fuori dall'aula, botta e risposta, tra maggioranza e Rf sull'inserimento dei consiglieri nelle liste di aggiuntive per le vaccinazioni. Elenchi di cui fanno fanno parte i consiglieri ma anche le Milizie volontarie e i Magistrati e altre categorie a cui vengono destinati i vaccini quando avanzano dosi non inoculate a fine giornata, per evitare che le fiale vadano perdute. I consiglieri di Rf hanno rifiutato l'inserimento in queste liste sostenendo che le dosi in esubero dovrebbero essere destinate, non ai consiglieri, ma ai malati cronici oppure a fasce di età successive in ordine di priorità.

In un comunicato la maggioranza afferma che i consiglieri di Rf si sono dimenticati di informare la cittadinanza che alcuni del loro gruppo non possono vaccinarsi in questa fase, avendo già contratto la malattia durante la seconda ondata della pandemia, mentre altri sono già stati vaccinati. "Non possiamo accettare il tentativo dei consiglieri di Rf di spacciarsi – conclude la nota della maggioranza - per paladini “anti-casta”.



