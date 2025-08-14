PUNTO DI SINTESI Disaffezione alle Giunte, Belluzzi: "Alimentare il dialogo, le riforme possono partire dal basso" Le criticità denunciate dal Capitano Roberto Ercolani hanno attirato l'attenzione sui social: sostegno e solidarietà

L'appello del Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, ai nostri microfoni, ha incassato apprezzamento e sostegno da tanti cittadini sui social: la denunciata disaffezione alle Giunte insieme all'indifferenza della politica delle alte sfere alle istanze delle amministrazioni locali, se non addirittura disparità tra Giunta e Giunta in base alle aderenze partitiche, sono problemi reali che meritano particolare attenzione. Che il Governo assicura di riservare.

"Il problema della disaffezione secondo me - spiega il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi - è molto più complesso e articolato. Io credo che una parte di concorrenza alle Giunte la faccia il Consiglio Grande Generale stesso, che in queste legislature ha avuto sempre un forte ricambio di Consiglieri e l'età media dei Consiglieri, se andiamo a analizzare, è scesa gradualmente sempre di più, vuol dire che anche i giovani trovano dei percorsi politici, anche direttamente nella 'politica alta', come dice il Capitano di Castello. Questo non significa - aggiunge - che il ruolo delle Giunte sia un ruolo non importante, assolutamente. Ritengo importantissimo dover coltivare quel ruolo, che è di cinghia di trasmissione, proprio tra la politica alta, e il territorio. Dialogare - sottolinea, però - non significa per forza dover poi andare purtroppo a soddisfare tutte le questioni, perché a volte abbiamo una sorta di contrasto tra posizioni di una Giunta o di un'altra, lo verifico quotidianamente anche nel presente, e a quel punto bisogna cercare o di trovare un punto di sintesi, o comunque di adottare delle scelte nell'interesse della collettività. E se vogliamo anche licenziare qualche riforma, però che parta dal basso, cioè da una proposta da parte delle Giunte, che possa poi trovare il suo percorso istituzionale".

Si va, come noto, verso il rinnovo delle Giunte di Castello con nuove elezioni, verosimilmente in autunno. Ma la strada non appare in discesa. "Da tempo San Marino ha avuto problemi a creare delle liste che possono concorrere tra loro, è ormai un dato storico (liste uniche, mancato raggiungimento del quorum...); sicuramente - dice Belluzzi - ci impegneremo per fare sì che ci sia una chiamata al voto, un coinvolgimento, sostenendo quello che è il dibattito elettorale, e facendo sì che sia una chiamata cui la cittadinanza possa rispondere in maniera sentita".

Nel video l'intervista a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per gli Affari Interni.

