CONSIGLIO D'EUROPA Divisi su Gaza ma uniti sull'Ucraina. Giovagnoli: "Con la visita di Zelensky si rimettono al centro i diritti umani" A Strasburgo firmato accordo su istituzione di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione della Russia contro Kiev. Sul report Gaza "situazione intricata"

La visita del Presidente Zelensky a Strasburgo è stata definita storica, così come lo è la firma tra Ucraina e Consiglio d'Europa per istituire un tribunale sull'aggressione russa. I riflettori tornano quindi a riaccendersi su una guerra, quella ai confini dell'Europa, che aveva perso visibilità a causa dell'escalation in Medioriente, ma che ora si riprende la scena: "Ogni criminale di guerra deve essere processato, incluso Putin” - ha affermato Zelensky.

“La sua visita è storica, per lo meno per quanto riguarda il Consiglio d'Europa, perché ha rimesso al centro dell'attenzione l'attività dei nostri Paesi incentrata sui diritti umani” - commenta, di ritorno da Strasburgo, il capo delegazione sammarinese presso l’APCE Gerardo Giovagnoli. “Chiaramente il primo diritto che deve essere rispettato è quello alla sicurezza, all'integrità del territorio. E' successo che uno degli Stati che era all'interno del Consiglio d'Europa - la Russia - ha attaccato, evidentemente illegalmente, l'Ucraina e questo succede da tre anni. Quindi ci si è posti il tema di come far risultare, anche dal punto di vista legale, questa aggressione e di come farla possibilmente punire. E quindi l'idea è quella di un'istituzione, di una corte, di un tribunale per i crimini di aggressione, in questo caso della Russia contro l'Ucraina. È un fatto storico”.

Se sull'Ucraina c'è unità d'intenti, su Gaza, invece, le posizioni si dividono. “C'è stato un report in votazione due giorni fa – racconta Giovagnoli - che teneva in considerazione tutta una serie di emendamenti su cui all'interno dei paesi ci si è divisi come parlamentari e anche all'interno dei gruppi politici, in particolare su temi specifici. È o no un genocidio quello che sta avvenendo? L'attacco di Israele in quei luoghi è più o meno illegale? L'attacco agli ospedali è stato deliberato, volontario oppure no? Ecco, su temi come questi non c'è stata una linea omogenea e quindi, per esempio, si è condannato il fatto di una reazione sproporzionata, ma l'emendamento con il termine genocidio è stato bocciato. Quindi la situazione è talmente intricata, delicata e con poche facili vie di fuga che ognuno, anche su temi diversi, si è comportato in maniera non del tutto omogenea”.

Nel video l'intervista a Gerardo Giovagnoli, capo delegazione sammarinese presso l’APCE



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: