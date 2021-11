Divisi sul Green Pass: Ciavatta, "in disaccordo piccola parte della maggioranza"; Motus Liberi, "abbiamo la nostra valenza"

Nel video le interviste al Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta e al Presidente di Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi

In sede di ratifica Domani Motus Liberi promette battaglia. L'obbligo di Green Pass a San Marino divide maggioranza e cittadini. Sui social esplode la rabbia contro le nuove restrizioni ma anche il plauso da chi invoca maggior rigore per limitare i contagi. Sul tema limitazioni e divieti, si ripete tra gli alleati il copione di inizio pandemia, quando Motus Liberi si scagliò contro la chiusura di tutte le attività. Un anno e mezzo dopo le distanze non si accorciano. “Ricordo che il Segretario Righi ha deliberato insieme al Congresso di Stato questa impostazione”, fa notare il titolare della Sanità Roberto Ciavatta. “Ci sta che i gruppi non siano d'accordo con i loro rappresentanti istituzionali, ma sono una piccola parte della maggioranza. Credo che di fronte alla sentita necessità da parte di tutta la maggioranza e dei sanitari di richiedere interventi di questa natura, sia doveroso misurarsi con la realtà”.

"E' vero che siamo piccoli ma abbiamo la nostra valenza”, gli risponde il Presidente di Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi. “La nostra rappresentanza in Congresso ha fatto il possibile per mantenere la posizione del partito rispetto a quanto il Segretario alla Sanità stava portando avanti. Riteniamo che le misure adottate siano troppo stringenti, anche per il fatto che siamo un piccolo paese che ha la possibilità di cambiare in modo piuttosto veloce”. Posizioni diverse su cui non sono mancate tensioni, ma che non minano i rapporti in maggioranza – assicura il Presidente di Motus Liberi, che però torna ad invocare pari dignità: “La nostra rappresentanza per quanto piccola è giusto che porti avanti le proprie idee, basate oltretutto sui dati”.

