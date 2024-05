DML, a difesa dei diritti dei più fragili e delle libertà fondamentali

San Marino celebra il 50° anniversario della Legge 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese". Lo ricorda in una nota stampa Domani Motus Liberi, che parla di un anniversario molto sentito nella vita politica e istituzionale della Repubblica. “La Dichiarazione dei Diritti sancisce il principio di separazione dei poteri e - afferma -i diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini, individuando al contempo i canoni basilari per la costruzione di una comunità libera e democratica, con salde radici in secoli di storia di indipendenza e ora proiettata verso un futuro di progresso e di pace, che la vede parte attiva della comunità internazionale”.

Un'occasione per ribadire la promozione di agevolazioni nella sfera del lavoro, agevolazioni fiscali per chi offre lavoro alle persone diversamente abili, per gli interventi di adeguamento degli immobili per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’acquisto o noleggio degli strumenti per la cura della persona, per l’acquisto, noleggio o modifica di tutti quegli strumenti idonei e necessari all’autonomia della persona diversamente abile. Infine- si legge- riteniamo si debba introdurre il tesserino internazionale che attesti la condizione della persona con disabilità, anche per l’accesso ai servizi agevolati.

