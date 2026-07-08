DML, accordi internazionali: presentato PDL per rendere obbligatorio il referendum confermativo

“Un segnale forte, per utilizzare uno strumento tanto importante quanto potente, se fatto nel moto corretto”. Così il presidente di Domani Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi annuncia la presentazione del progetto di legge qualificata sull'obbligo di referendum confermativo sugli accordi internazionali. “Vogliamo introdurre un principio semplice ma fondamentale – evidenzia - quando una decisione internazionale comporta una cessione stabile di competenze sovrane della Repubblica, la parola finale deve spettare ai cittadini”. Il primo riferimento naturalmente è all'Accordo con l'Unione Europea: “Viste le dinamiche di questo passo – afferma Gaetano Troina – è fondamentale che i cittadini possano esprimersi”.

Riguardo l'UE, aggiunge Carlotta Andruccioli, Beccari dovrebbe riferire in parlamento se le problematiche emerse sono di carattere tecnico o politico, anche alla luce della questione bulgara. “Questo referendum confermativo – sottolinea Alessandro Capicchioni – non farebbe altro che aumentare la partecipazione democratica della popolazione”. Dure le parole di Fabio Righi: “Questo governo – afferma – ha fatto perdere credibilità sulla politica estera sammarinese. Non arrivano risposte, non c'è un progetto di sviluppo economico del paese; devono andare a casa”.

Motus inoltre ha già in programma anche un piano B: "Che è quello al momento dell'eventuale firma dell'Accordo di Associazione - spiega Mirko Dolcini - di chiedere al Consiglio Grande e Generale attraverso l'articolo 26 della legge qualificata di procedere a condizionare la ratifica dell'accordo a un referendum confermativo di iniziativa consigliare".