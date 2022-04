IMPRENDITORIA E POLITICA Dml auspica rapido approdo in Consiglio dei due Pdl approvati in commissione finanze I provvedimenti promossi dalla Segreteria Industria "Vanno nella direzione" auspicata da Anis

Dml auspica rapido approdo in Consiglio dei due Pdl approvati in commissione finanze.

A proposito del report recentemente divulgato dall'Anis, Domani Motus Liberi ricorda che vanno nella direzione auspicata dagli industriali gli ultimi interventi della Segreteria Industria, Artigianato e Commercio, approvati all'unanimità dalla commissione finanze, sull'avvio di attività economiche in forma societaria e sui “temporary stores” e cioè i negozi a tempo. Domani Motus Liberi auspica dunque che entrambi i provvedimenti vengano portati in Consiglio per l'approvazione definitiva.

