DOMANI MOTUS LIBERI

DML: "Bene la campagna informativa su Accordo Ue, ma è tardiva"

Il partito d'opposizione ribadisce la necessità di un referendum preventivo

DML: "Bene la campagna informativa su Accordo Ue, ma è tardiva".

Domani- Motus Liberi accoglie positivamente l’avvio di una campagna informativa sull’Accordo di Associazione tra San Marino e Unione Europea, decisa dal Governo. Il partito sottolinea però che l’iniziativa affidata a una società esterna, arriva in ritardo rispetto alle richieste avanzate da anni. Secondo D-ML, i cittadini devono ricevere informazioni complete e concrete su impatti, costi e opportunità dell’Accordo e occorre chiarire gli effetti su pubblica amministrazione, imprese, lavoratori e famiglie. Motus Liberi ribadisce anche la necessità di un referendum preventivo e consapevole: prima l’informazione, poi il voto dei cittadini. 

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