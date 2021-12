DML contro il decreto 197: "Carente di buonsenso e non condiviso con maggioranza"

DML contro il decreto 197: "Carente di buonsenso e non condiviso con maggioranza".

In una nota Domani-Motus Liberi interviene sul decreto 197 che introduce a San Marino l'obbligo di certificazione sanitaria per bar e ristoranti. DML ricorda l'importanza di aderire alla campagna vaccinale, ma specifica che il provvedimento emesso "non ha visto la previa condivisione, né nei contenuti né in merito alle tempistiche di emanazione, con le forze di maggioranza". Definisce il decreto "carente di buon senso" e potenzialmente in grado di "aprire la strada a pericolose derive di divisione e scontro sociale".

Non condivisa la scelta di utilizzare lo strumento del Green Pass a San Marino dove la vaccinazione ha raggiunto la soglia dell'83%. Ricordando che il virus si trasmette anche fra soggetti vaccinati, per DML occorre evitare che chi è ha i requisiti per avere la certificazione verde "si senta eccessivamente sicuro, tanto da non adottare comportamenti attenti nel mantenere il distanziamento interpersonale e nell'utilizzare in maniera corretta ed efficace i presidi sanitari". Motus Liberi annuncia che presenterà proposte di emendamento a correzione al Decreto in sede di ratifica e invita la popolazione a "non abbassare la guardia" e ad avere "molta prudenza in tutte le attività quotidiane" per poter uscire dalla situazione difficile.

Leggi il comunicato stampa integrale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: