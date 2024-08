DML fa il punto sui lavori consiliari e si toglie qualche sassolino: “La nostra sarà un'opposizione propositiva”

Sentiamo Fabio Righi

“Vigileremo non limitandoci a fare osservazioni. Vogliamo portare avanti i nostri valori e le nostre idee”: così il Capogruppo Consiliare di Domani Motus Liberi Fabio Righi analizza gli obbiettivi del partito.

“Anche in questa nuova veste di opposizione – afferma – porteremo all'attenzione di maggioranza e governo non solo nuovi progetti, ma anche quelli inspiegabilmente boicottati e rallentati nella precedente legislatura. Non per un vezzo di partito o personale, ma perché crediamo che siano soluzioni reali per il Paese e che ingiustificatamente sono state fermate a danno del Paese stesso. Su questo noi pretenderemo di avere delle risposte".

Per Carlotta Andruccioli questa sessione è l'emblema della maggioranza: “Decreti ritirati, riemessi; stanno mettendo in primo piano la questione politica e non il bene del paese”. “Ci siamo trovati 70 decreti da ratificare e non c'è una linea comune su molti argomenti importanti come l'atto organizzativo ISS”, aggiunge Michela Pelliccioni: “Questioni – afferma – che vengono affrontati come feudi politici”.

Si è parlato anche di Palestina: “Tema molto importante e delicato – afferma Mirko Dolcini – il nostro obiettivo è arrivare a un riconoscimento condiviso di tutta la politica. Siamo stati attori attivi per cercare di mediare questa posizione”.

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Capogruppo Consiliare DML)