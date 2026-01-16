Dml: "Governo inadeguato di fronte alle sfide del Paese. Ridare la parola alla cittadinanza"

Domani Motus Liberi, con il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi e l'intero gruppo consiliare (Fabio Righi Capogruppo, Gaetano Troina, Carlotta Andruccioli, Mirko Dolcini) traccia un quadro preoccupante sulla situazione del Paese e sull'operato del Governo, a quasi un anno e mezzo dall'insediamento. Di qui la convinzione della necessità di un cambio di rotta, ridando la parola alla cittadinanza.

Lungo e circostanziato l'elenco delle note dolenti: la riforma Igr, viene definita un disastro, con professionisti che segnalano problemi di applicabilità; la firma dell'accordo di associazione, su cui Dml ribadisce l'intenzione di proporre un referendum di iniziativa consiliare, continua a slittare e oltre all'assenza di valutazione di impatto, mancano anche gli stanziamenti a bilancio per l'assunzione del personale ritenuto necessario nella Pa. La Sanità, nonostante maggiori costi per 20 milioni, per Motus, non soddisfa tanti cittadini che manifestano insoddisfazione. L'emergenza abitativa – sostiene il partito d'opposizione – resta irrisolta, mentre sulla politica estera si condanna l'aggressione russa dell'Ucraina ma al tempo stesso si riconosce anche la Palestina, disallineandosi dagli Stati Uniti. Sul fronte dell'innovazione digitale – cavallo di battaglia di Motus - non si fa niente di concreto e il gap del Paese aumenta.

Una fotografia desolante, caratterizzata – per Dml - da una assenza di visione e da litigi e forti differenze tra le forze di maggioranza, con l'aggravante di problemi di decoro da parte di alcuni membri di Governo – stigmatizzati anche dal movimento giovanile di Motus - che creano imbarazzo e minano la credibilità esterna del paese.

“Il Paese – dichiara Lorenzo Forcellini Reffi, Presidente di Dml – ha assoluta necessità di ripartire su quattro direttrici, per noi, fondamentali: il lavoro, la serietà, il buonsenso e la visione. Se Governo e maggioranza non sono in grado di portare avanti questa ripartenza, questa è la nostra proposta. E' ora di un cambio di passo”. Oltre alla severa critica nei confronti di maggioranza e Governo, Domani Motus Liberi vuol mantenere la sua vocazione propositiva. Predisposto, o in fase di preparazione, un pacchetto di progetti di legge: sul diritto di famiglia, (con particolare attenzione alla materia successoria); sui noleggi auto per evitare distorsioni; per l’istituzione di una Camera Arbitrale Internazionale ed anche sulla libera professione medica.







