DOMANI MOTUS LIBERI Dml: "Governo inadeguato di fronte alle sfide del Paese. Ridare la parola alla cittadinanza" Il partito di opposizione stronca l'azione dell'esecutivo su Igr, accordo Ue, sanità, emergenza abitativa, politica estera. Stigmatizzata la mancanza di decoro istituzionale in recenti episodi. Per il Presidente Forcellini Reffi serve un cambio di passo

Domani Motus Liberi, con il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi e l'intero gruppo consiliare (Fabio Righi Capogruppo, Gaetano Troina, Carlotta Andruccioli, Mirko Dolcini) traccia un quadro preoccupante sulla situazione del Paese e sull'operato del Governo, a quasi un anno e mezzo dall'insediamento. Di qui la convinzione della necessità di un cambio di rotta, ridando la parola alla cittadinanza.

Lungo e circostanziato l'elenco delle note dolenti: la riforma Igr, viene definita un disastro, con professionisti che segnalano problemi di applicabilità; la firma dell'accordo di associazione, su cui Dml ribadisce l'intenzione di proporre un referendum di iniziativa consiliare, continua a slittare e oltre all'assenza di valutazione di impatto, mancano anche gli stanziamenti a bilancio per l'assunzione del personale ritenuto necessario nella Pa. La Sanità, nonostante maggiori costi per 20 milioni, per Motus, non soddisfa tanti cittadini che manifestano insoddisfazione. L'emergenza abitativa – sostiene il partito d'opposizione – resta irrisolta, mentre sulla politica estera si condanna l'aggressione russa dell'Ucraina ma al tempo stesso si riconosce anche la Palestina, disallineandosi dagli Stati Uniti. Sul fronte dell'innovazione digitale – cavallo di battaglia di Motus - non si fa niente di concreto e il gap del Paese aumenta.

Una fotografia desolante, caratterizzata – per Dml - da una assenza di visione e da litigi e forti differenze tra le forze di maggioranza, con l'aggravante di problemi di decoro da parte di alcuni membri di Governo – stigmatizzati anche dal movimento giovanile di Motus - che creano imbarazzo e minano la credibilità esterna del paese.

“Il Paese – dichiara Lorenzo Forcellini Reffi, Presidente di Dml – ha assoluta necessità di ripartire su quattro direttrici, per noi, fondamentali: il lavoro, la serietà, il buonsenso e la visione. Se Governo e maggioranza non sono in grado di portare avanti questa ripartenza, questa è la nostra proposta. E' ora di un cambio di passo”. Oltre alla severa critica nei confronti di maggioranza e Governo, Domani Motus Liberi vuol mantenere la sua vocazione propositiva. Predisposto, o in fase di preparazione, un pacchetto di progetti di legge: sul diritto di famiglia, (con particolare attenzione alla materia successoria); sui noleggi auto per evitare distorsioni; per l’istituzione di una Camera Arbitrale Internazionale ed anche sulla libera professione medica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: