Dml in delegazione con l'Ecr alla conferenza internazionale dei conservatori

Domani Motus Liberi, con il capogruppo e responsabile dei rapporti internazionali Fabio Righi, ha partecipato, in Texas, al Cpac 2026, la conferenza internazionale dei conservatori. Il consigliere era nella delegazione dell’Ecr, i conservatori riformisti europei. Dal confronto è emersa una visione alternativa per l’Europa: meno burocrazia, più sovranità e maggiore libertà economica. Dml ribadisce la volontà di costruire un Paese moderno, aperto e capace di cogliere le opportunità delle nuove economie. Per Domani Motus Liberi la partecipazione al Cpac 2026 è il rafforzamento di un percorso internazionale concreto volto a dare a San Marino una voce autorevole nei nuovi equilibri globali costruendo una politica estera chiara che – secondo il partito d'opposizione - da troppi anni è completamente assente, autoreferenziale, confusa, disorientata.







